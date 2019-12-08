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Продам гаражПродать гараж - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 1150000.00 Руб
Площадь: > 30 м²; Тип гаража: кирпичный; Охрана: нет Продам просторный гараж в гаражном кооперативе №162 по улице Ширямова, в отличном состоянии. Спокойно войдут 3 автомобиля. Потолки 3 метра, есть подвал. В гараже установлена железная печь, что о...
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Продам участок 20 сот ИЖС, земли населённых пунктов, Ново-разводная, ул. Западная. Рядом «Умная Школа», рядом планируются центральные сети водоснабжения и канализации. Собственность
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Сдам 1-к квартируСдать квартиру в аренду - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 18000.00 Руб
Этаж: 4 Этажей в доме: 5 Тип дома: кирпичный Количество комнат: 1-комнатные Общая площадь: 32 м² Жилая площадь: 18 м² Площадь кухни: 8 м² 2 спальных места Количество кроватей 1 кровать Мультимедиа Телевизор Кабельное / цифровое ТВ Бытовая техника Пли...
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Продам дачу 30 м²Продать дачный участок - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 1000050.00 Руб
Площадь дома: 30 м² Площадь участка: 5 сот. Расстояние до города: в черте города Материал стен: брус Вид объекта: дачи Этажей в доме: 2 Продается дача 28 км Байкальский тракт снт Городское правая сторона.Дача для летнего отдыха из бруса,есть печь, 2 ...
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