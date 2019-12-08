Последние объявления

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  • Продам склад, 2200 м²
    Продам склад, 2200 м²
    Продать коммерч. недвижим. - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 25000000.00 Руб

    Коммерческое предложение по продаже производственно-складской базы в Свердловском районе г.Иркутска (ул.Старо-Кузьмихинская). База состоит из: 1. Земельный участок, общей площадью 1 га. 2. На территории базы расположен ж\д тупик (в собственности) – 1...

  • Продажа дачи, 60 м², 10 соток
    Продажа дачи, 60 м², 10 соток
    Продать дачный участок - Шелехов (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 500000.00 Руб

    Продам дачу ,участок ровный разработанный имеются насаждение ,на участки есть дом в два итожа, под ремонт ,баня ,гараж ,надворные па стройки .земля в собственности ,под мат кап не подходит .СНТ (Баргузин)

  • Продам гараж, 30 м²
    Продам гараж, 30 м²
    Продать гараж - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 1000000.00 Руб

    Иркутск г, Октябрьский округ, улица 30-й Иркутской Дивизии 28А, продается Гараж. комплекс, общ. пл. 30 кв.м., 1/1 этаж, Продаю капитальный гараж в кооперативе №99-А. Строили для себя, качественно: кирпич, бетонные перекрытия, крыша из металлопрофиля,...

  • Сдаю посуточно квартиру
    Сдаю посуточно квартиру
    Сдать квартиру в аренду - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 1500.00 Руб

    Сдаю 1-комнатную квартиру на сутки общей площадью 45 кв.м., расположенную по адресу Иркутская область, город Иркутск, улица Александра Невского, д. 58, цена 1 500 руб. Уютная, гостиничная квартира в центральном районе города с развитой инфраструктуро...

  • Продам Участок 5.5 га (ИЖС)
    Продам Участок 5.5 га (ИЖС)
    Продать земельный участок - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 20000000.00 Руб

    Продаётся земельный участок 5,5 Га по Байкальскому тракту 17 км, отворот на посёлок Еловый. Участок в собственности, размежеванный, назначение земель ИЖС ( индивидуальное жилищное строительство). На участок отсыпана гравийная дорога, заведён свет.

  • Продам гараж
    Продам гараж
    Продать гараж - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 1150000.00 Руб

    Площадь: > 30 м²; Тип гаража: кирпичный; Охрана: нет Продам просторный гараж в гаражном кооперативе №162 по улице Ширямова, в отличном состоянии. Спокойно войдут 3 автомобиля. Потолки 3 метра, есть подвал. В гараже установлена железная печь, что о...

  • Участок 20 сот.
    Участок 20 сот.
    Продать земельный участок - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 5350000.00 Руб

    Продам участок 20 сот ИЖС, земли населённых пунктов, Ново-разводная, ул. Западная. Рядом «Умная Школа», рядом планируются центральные сети водоснабжения и канализации. Собственность

  • Сдам 1-к квартиру
    Сдам 1-к квартиру
    Сдать квартиру в аренду - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 18000.00 Руб

    Этаж: 4 Этажей в доме: 5 Тип дома: кирпичный Количество комнат: 1-комнатные Общая площадь: 32 м² Жилая площадь: 18 м² Площадь кухни: 8 м² 2 спальных места Количество кроватей 1 кровать Мультимедиа Телевизор Кабельное / цифровое ТВ Бытовая техника Пли...

  • Продам дачу 30 м²
    Продам дачу 30 м²
    Продать дачный участок - Иркутск (Иркутская область) - Декабрь 8, 2019 1000050.00 Руб

    Площадь дома: 30 м² Площадь участка: 5 сот. Расстояние до города: в черте города Материал стен: брус Вид объекта: дачи Этажей в доме: 2 Продается дача 28 км Байкальский тракт снт Городское правая сторона.Дача для летнего отдыха из бруса,есть печь, 2 ...



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